ATnewsKids. Rapaci, pecore e gatti: gli speciali salvataggi dei Vigili del Fuoco di Asti

Chissà la sorpresa che ha provato lo scorso 30 novembre quella famiglia di Sessant quando nel camino di casa ha trovato un rapace!

L’uccello era caduto nel comignolo e attraverso la canna fumaria era arrivato nel camino, dove è rimasto intrappolato. A salvarlo e liberarlo sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti.

I pompieri infatti intervengono per aiutare non solo le persone ma anche gli animali. Negli ultimi mesi sono stati impegnati in numerosi salvataggi speciali. A inizio ottobre per esempio a Motta di Costigliole hanno salvato una pecora rimasta bloccata in una tubatura, in una cava inutilizzata vicino al fiume Tanaro. I soccorritori sono riusciti a tirarla fuori sana e salva.