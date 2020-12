ATnewsKids. Cos’è la lotteria degli scontrini?

Arriverà a gennaio in Italia la “Lotteria degli Scontrini”, un gioco a cui si può partecipare andando a comprare. Il gioco è quello classico della lotteria: ogni settimana ci sono dei premi che vengono sorteggiati e i più fortunati potranno vincerli.

Ogni volta che acquistiamo qualcosa, i negozianti sono tenuti a dare a chi ha pagato uno scontrino ed è proprio lo scontrino che servirà da biglietto della lotteria. Per poter partecipare un adulto dovrà registrarsi sul sito apposito (lotteriadegliscontrini.gov.it) ed avere un codice da dare al negoziante nel momento in cui paga. Solo così si potrà partecipare alle estrazioni per vincere i premi in palio, che sono somme di denaro.

La lotteria è gratuita e serve per invogliare le persone ad acquistare nei negozi e non su internet, e per i negozianti ad emettere lo scontrino, che è un documento importante. Si può partecipare sia pagando in contanti, cioè usando monete e banconote, sia utilizzando altri strumenti che vengono chiamati “pagamenti elettronici”.

Si vogliono così invogliare i cittadini a pagare con le carte di credito, il bancomat o altri modi attraverso il telefono che sostituiscono la moneta e le banconote, cosa che succede in altre parti d’Europa e nel mondo già da tanti anni.

Nel Nord Europa, ad esempio, anche un caffè da 1 euro si paga con il bancomat. Noi non siamo ancora abituati così ed è per questo che il governo ha deciso di invogliare gli italiani a cambiare le loro abitudini, attraverso un gioco. Infatti, chi pagherà con questi mezzi, potrà partecipare anche ad altre estrazioni, per cui avrà più possibilità di vincere rispetto a chi usa i contanti.