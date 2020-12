Asti, Sport&Oltre offre opportunità ai giovani

L’Ufficio Politiche Giovanili della Provincia di Asti, nell’ambito del progetto “Sport & oltre” promosso dall’U.P.I. (Unione delle Province Italiane) e finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, ha promosso un concorso di idee per giovani 18-35 anni sia in forma singola che in gruppi con un massimo di cinque partecipanti.

L’iniziativa, illustrata nel corso del webinar “Sport e sviluppo locale: politiche e opportunità di finanziamento” intende raccogliere idee progettuali in tema di sport da realizzarsi sui territori delle quattro province partner (Asti, Biella, Novara e Vercelli).

“Una grande occasione – dichiara il presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco, in collegamento al webinar in rappresentanza di tutte le Province piemontesi – che evidenzia aspetti fondamentali del progetto. Per ogni Provincia saranno selezionate quattro proposte che prevedono un percorso di formazione per lo sviluppo dell’idea progettuale e la realizzazione di un business plan. La migliore proposta selezionata al termine del percorso, riceverà un premio di 1.000 euro come incentivo per l’avvio della start-up progettuale”.

“I giovani interessati potranno inviare le loro idee – precisa il consigliere delegato alle Politiche Giovanili e allo Sport della Provincia di Asti Marco Lovisolo – all’Associazione ANCI Piemonte entro il 15 gennaio 2021 all’indirizzo e-mail progetti@anci.piemonte.it. La speranza è che i giovani del territorio rispondano in modo positivo a questa opportunità per ampliare le loro conoscenze e possibilità”.

Per scaricare gli allegati relativi al concorso: sul sito della Provincia di Asti – alla sezione News.