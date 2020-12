Asti, presentato il progetto “Una falegnameria per la popolazione di Bledi-Deya”

Le Associazioni “Il Dono del Volo” e “Arti e Mestieri Asti” comunicano con soddisfazione che è stato presentato il progetto “Una falegnameria per la popolazione di Bledi-Deya” sul Bando “Piemonte e Africa sub-sahariana. Partenariati territoriali per un futuro sostenibile. Anno 2020 – Fondazione Compagnia di San Paolo”. La Regione de Cavally della Costa D’Avorio è una delle terre d’Africa più ricche di materie prime e martoriate da guerre e sfruttamento, con un altissimo tasso di esodi verso l’Europa, viaggi della speranza.

Il progetto ha come obiettivo quello di portare una speranza concreta in Costa d’Avorio: l’avvio di una nuova attività che offra lavoro e possibilità di vita a quante più persone possibile.

L’idea è nata da una missione in loco del Presidente e Segretario dell’Associazione Arti e Mestieri Asti nel maggio 2019 e dalla volontà di cooperazione tra le autorità ivoriane locali: il Sindaco di Blolequin, i Rappresentanti dei villaggi di Bledi-Deya, le aziende locali, le Autorità custodi della terra, i Rappresentanti della comunità di Asti e l’Associazione Arti e Mastri di Azzano e Montegrosso d’Asti e il Coordinatore del progetto Dott.sa Nella Musso.

Il progetto prevede una formazione comune (in Italia e in Costa d’Avorio ) attraverso la collaborazione di Enti e Associazioni italiane quali UNCEM Piemonte, Scuole Tecniche San Carlo Torino, di un organico di 7/8 risorse, nella specializzazione di attività di falegnameria – start up – da avviare nel villaggio di Bledi-Deya. Il progetto in loco sarà possibile grazie alla messa a disposizione da parte delle Autorità ivoriane del sito e della struttura (capannone) dotata di impianti elettrici ( gratuita per 5 anni ) e del parco macchine da lavoro (Contributo richiesto a valere su bando Regione Piemonte e Compagnia San Paolo 2020) per il quale siamo in attesa di approvazione e di cui il Comune di Asti si reso disponibile ad essere capofila.

L’attività, se il progetto verrà approvato e finanziato, darà una preziosa opportunità di lavoro a ragazzi e famiglie locali, 24 ore su 24 su 3 turni, ed ha come obiettivo più a lungo termine la formazione e la crescita graduale di nuove risorse in loco e una finalità di contrasto alla povertà nelle sue diverse forme, contrasto agli esodi senza speranza. Sarà un motore di distribuzione dei servizi essenziali alle comunità locali. I prodotti ( manufatti – porte – finestre – infissi ) andranno sul mercato interno a rispondere ad una sostenuta domanda di prodotti di qualità, così come ha dichiarato il Deputato, Sig.ra Madaleine Oulai anche in qualità di Presidente della IBC partner del progetto, durante la prima videoconferenza sullo stato di avanzamento dei lavori tenutasi venerdì mattina 11 dicembre alla presenza del Sig. Baou DOUE Joel, Sindaco di Blolequin; dei Rappresentanti della comunità e villaggi di Bledi Deya; del Comune di Asti – per l’Assessore alle Politiche Sociali Mariangela Cotto, la Dott.ssa Lagatta Alessandra; dell’Associazione Arti e Mestieri Asti con il Presidente DAOUIN OULAI GBEHIMBLI THOMAS, la Vice Presidente DEHE KELA ISABELLÉ e il Segretario TGUIRAO GAHE GERMAIN e della Coordinatrice del progetto NELLA MUSSO: “Le opportunità dell’accoglienza passano dal sostenere l’orgoglio di SENTIRSI PROTAGONISTI TUTTI .”