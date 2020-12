Asti, orientamento al Castigliano: incontri online per conoscere la scuola e gli indrizzi di studio

Inizia sabato 12 dicembre “CastiglianOrienta 2020”: una serie di incontri online in cui i futuri studenti delle superiori potranno conoscere l’Istituto Castigliano e i singoli indirizzi.

Sabato 12 dicembre 2020

10.30 – 11:00 Presentazione della scuola https://meet.google.com/jxy-vbsy-bch

11.00 – 12:00 Presentazione dei singoli indirizzi

Venerdì 15 Gennaio 2021

17.30 – 18:00 Presentazione della scuola https://meet.google.com/jxy-vbsy-bch

18.00 – 19:00 Presentazione dei singoli indirizzi

Sabato 16 Gennaio 2021

10.30 – 11:00 Presentazione della scuola https://meet.google.com/jxy-vbsy-bch

11.00 – 12:00 Presentazione dei singoli indirizzi

Gli incontri si terranno in videoconferenza MEET, sarà possibile intervenire e porre domande.

E’ sufficiente cliccare sui link nell’ora e nel giorno stabilito e collegarsi:

TERMOIDRAULICO-ELETTRICO-MECCANICO Manutenzione e Assistenza Tecnica: https://meet.google.com/cxj-ghqk-egs

MECCANICA– Industria e artigianato per il Made in Italy: https://meet.google.com/ifb-prxj-jpi

SOCIO – Servizi per la Sanità e l’asssitenza sociale: https://meet.google.com/xie-udcj-xxf

MODA – Industria e artigianato per il Made in Italy: https://meet.google.com/bge-cbxy-rmf

Per i più curiosi sarà anche possibile imparare qualcosa di più sulla scuola e orientarsi giocando con la realtà virtuale attraverso un QR-code (clicca QUI).