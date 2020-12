Asti, muro pericolante in via Mattarella: a oltre due anni dalla prima, nuova interrogazione di Michele Anselmo

Riceviamo e pubblichiamo l’interrogazione Urgente di Uniti Si Può sulla situazione del muro pericolante di via Piersanti Mattarella.

Il Consigliere Comunale Michele Anselmo

Premesso che:

– In data 12/09/2018 (ormai quasi due anni e mezzo fa) il sottoscritto Consigliere comunale presentò Interrogazione scritta a risposta orale sulla situazione del “Muro pericolante in via Piersanti Mattarella”.

– La risposta dell’Assessore Morra in Consiglio Comunale lasciava intendere che si sarebbe intervenuti sul suddetto muro in tempi ragionevoli.

– In data 04/10/2019 sugli organi di stampa cittadini, veniva dato risalto al grido di dolore dei residenti del quartiere “trascurati e inascoltati” dall’Amministrazione comunale sullo stato in cui versava il quartiere, Amministrazione a cui “ chiediamo di intervenire in via Mattarella per la strada franata”, a cui l’Assessore Morra rispondeva “appena avremo la possibilità economica interverremo”

Considerato che:

– Si può osservare come il ribaltamento in atto del muro in questi oltre due anni sia notevolmente aumentato (confronta foto n. 1 del 09/2018 e foto n. 2 de 12/2020 sotto nell’ordine).

– Che continua a non essere stato messo in sicurezza il suddetto muro, ormai parzialmente tenuto solamente dal guard rail.

– Che non è stata chiusa la strada e che le delimitazioni rimaste, alcune barriere jersey in plastica di altezza di 70 cm circa nel numero di 6 delle inizali 15 presenti e nastro bianco e rosso ormai divelto, sono facilmente scavalcabili da chiunque e in particolar modo dai bambini che frequentano il quartiere, senza alcun cartello di pericolo e di divieto di accesso all’area.

– Le scritte comparse all’interno del muro (foto n. 3) lasciano pensare a come per “svago” i giovani entrano tra la parte di muro ribaltato e la parte di strada non ancora franata.

– La porzione di strada franata sia aumentata di molto in questo periodo (confronto foto n. 4 del 09/2018 e foto n. 5 del 12/2020 sotto nell’ordine).

– Il lampione presente nell’area in oggetto sia prossimo al cedimento e conseguente crollo (foto n. 6).

– La crescita di vegetazione all’interno del muro, oltre a creare ulteriori problemi statici al muro, aumenta il senso di degrado della zona (foto n. 7).

INTERROGA

Il Sindaco e la Giunta

– Per sapere se la situazione in atto (cedimento del muro, frana della strada e possibile cedimento del lampione) sono tenuti sotto controllo.

– Per sapere di chi sia il frutteto sottostante e se il Proprietario sia stato avvertito della pericolosità della situazione e come mai non si sia intervenuti a delimitare l’area a valle del muro.

– Per sapere se il proprietario del suddetto frutteto si sia lamento presso il Comune della situazione in atto.

– Per sapere se la viabilità sia consentita o meno e se esistono delle ordinanze di chiusura della via.

– Per sapere le tempistiche per la messa in sicurezza dell’area prima dell’intervento di ripristino del muro.

– Per sapere se è già stato dato l’incarico per il ripristino del muro.

– In caso affermativo chi sono i progettisti e la ditta incaricata.

– Per sapere se si hanno le risorse economiche per intervenire e le tempistiche per il ripristino del muro.

Il Consigliere Comunale Michele Anselmo (UNITI SI PUO’)