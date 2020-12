Asti, l’Associazione Il Dono del Volo lancia il progetto “La Mossa per il Natale dei Bambini”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Associazione il Dono del Volo.

Una Mossa fuori stagione? No, ad Asti è sempre buona l’occasione per darsi una Mossa!.. In questo anno terribile, che ha impoverito tutti i settori sociali, è sorta una nuova esigenza per gli studenti, costretti a fare lezioni a distanza: il bisogno di strumenti idonei come computer, tablet. Per consentire alle famiglie particolarmente bisognose, seguite dai Servizi Sociali, IL DONO DEL VOLO ha istituito un progetto intesto a raccogliere fondi per l’acquisto di dispositivi elettronici nonché di materiale didattico vario. Il Natale fa commuovere ma occorre anche muoversi e fare un passo verso “l’altro” e sarà un Natale meraviglioso per tutti!

Le donazioni possono essere fatte a Il Dono del Volo, IBAN IT45 I060 8510 3000 0000 0035 686