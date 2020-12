Asti, installato il ventilatore donato da Saclà alla terapia intensiva del Cardinal Massaia

Il Cardinal Massaia si è arricchito di una nuova apparecchiatura all’avanguardia: si tratta di un ventilatore modello Bellavista destinato al reparto di Terapia Intensiva, preziosa offerta della famiglia Saclà, solida azienda astigiana riconosciuta internazionalmente.

Nel luglio scorso era già stata donata all’ASL AT, sempre grazie alla solidarietà del marchio astigiano, una strumentazione radiografica di ultima generazione dotata di un sistema compatto portatile, che ha permesso, nei mesi, di effettuare esami radiologici in diretta, garantendo una diagnosi immediata e, soprattutto, consentendo ai pazienti di non essere trasferiti in altri locali.

“La disponibilità del nuovo ventilatore per la terapia intensiva, giunto all’ospedale di Asti e già operativo, costituisce un aiuto ulteriore in questo momento critico – dichiara il Presidente della Saclà Lorenzo Ercole – Le grandi difficoltà affrontate dal sistema sanitario per l’emergenza Coronavirus non possono che sollecitare la solidarietà. La decisione di donare questa apparecchiatura medica all’ospedale Cardinal Massaja va in questo senso. Come sempre la nostra famiglia e l’azienda fanno il possibile per essere vicino alla comunità astigiana, nella quale la Saclà si identifica con la sua storia e la sua identità”.

“La donazione Saclà – sottolinea il Commissario ASL AT, Giovanni Messori Ioli – si inserisce a pieno titolo nell’autentica ondata di solidarietà che ha garantito al nostro sistema sanitario di reggere l’urto dell’emergenza, permettendoci di prestare assistenza di alto livello ad ogni paziente. Alla famiglia Ercole va, quindi, la mia profonda gratitudine per l’attenzione e la sensibilità dimostrata.”.