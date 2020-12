Intervento dei Vigili del Fuoco oggi pomeriggio, domenica 20 dicembre, ad Asti.

Gli uomini del comando astigiano sono intervenuti in Corso Alba per un incendio in un garage di un’abitazione su due piani; dalle prime informazioni il fuoco si è sviluppato da un trattore per causa ancora in corso di accertamento.

L’intervento dei Vigili del fuoco è ancora in corso (ore 14.39), non risultato esserci feriti.