Asti, incendio ad un tetto in un palazzo di Corso Savona

Vigili del Fuoco di Asti al lavoro in questo momento (ore 21,10) per un principio di incendio in Corso Savona ad Asti.

All’ultimo piano di un palazzo nei pressi dell’ufficio postale si è sviluppato, per cause ancora in corso di accertamento, un incendio ad un camino con le fiamme che si sono estese all’isolante del tetto; nel quartiere si è diffuso un odore acre e, nonostante il buio, la colonna di fumo era visibile anche a distanza.

Grazie all’intervento immediato degli uomini del comando astigiano l’incendio è stato circoscritto e non è stato necessario evacuare il palazzo, non risultano coinvolte persone.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia Municipale di Asti.