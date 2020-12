Asti, inaugurato il nuovo parco alla Collina Bellavista

E’ stato inaugurato oggi pomeriggio, martedì 22 dicembre, il parco giochi presso la Collina Bellavista di Asti.

Il taglio del nastro è stato fatto dal sindaco di Asti, Maurizio Rasero e dell’assessore Stefania Morra, alla presenza di una rappresentanza dei residenti della zona.

La zona Bellavista è stata interessata, negli ultimi tempi, da diverse nuove edificazioni, tra le quali quelle costruite nell’ambito del P.I.R.U. denominato “Collina Bellavista”, che ha interessato l’ultimo tratto di via Campassi.

I diversi operatori, riuniti in consorzio, avevano assunto, in sede di convenzione urbanistica, l’impegno di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti.

I percorsi pedonali sono sviluppati con l’utilizzo di masselli autobloccanti in cls drenante; sono state realizzate rampe per l’accesso al parco anche ai disabili.

Le zone dedicate ai giochi, tutti di tipo inclusivo, sono accostate ai percorsi pedonali per permettere un comodo accesso anche ai disabili.

È stata anche realizzata un’area cani recintata, con accesso tramite il percorso principale.

Le opere di urbanizzazione primaria, consistenti nella realizzazione della nuova viabilità (prolungamento di Via Campassi), fognature, acquedotto ed illuminazione pubblica, sono state completate, durante l’esecuzione dei lavori sono state risparmiate alcune delle somme a disposizione dell’Amministrazione previste dal quadro economico che, sommate al ribasso d’asta ottenuto in sede di gara d’appalto, ha portato ad un importo di € 76.128,69, utilizzato per il progetto di allestimento del Parco Bellavista.

“Un’altra opera portata a termine e un’area giochi e di svago che attualmente in zona mancava completamente” riferisce il Sindaco Maurizio Rasero.

Sempre in accordo con i cittadini che lamentano l’alta velocità delle auto, prossimamente verrà realizzato un dosso in via Campassi, trattandosi di una zona residenziale e non essendo un itinerario preferenziale dei veicoli che prestano servizi di soccorso o di pronto intervento.