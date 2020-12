Asti, in vendita le candele natalizie per il progetto solidale Luci #Senza Barriere

Come ogni Natale i ragazzi dell’Associazione Piemonte Sindrome X-Fragile, Progetto Junior e del Centro Diurno Santo Spirito del Comune di Asti, in collaborazione con la Cooperativa Animazione Valdocco, mettono a disposizione tempo, competenze ed entusiasmo per creare solidarietà, aiuto e sostegno per le associazioni che operano sul territorio di Asti.

“La Mission del progetto è la realizzazione di candele Natalizie, debitamente decorate e confezionate, “100% Made by Noi”, la sfida che ci proponiamo incorpora molteplici scopi, è un esercizio quotidiano di concentrazione, motricità e fantasia, è un’iniezione di motivazione ed autostima per ragazzi ed adulti con disabilità fisica e intellettiva ma soprattutto è una creazione autoprodotta che serve ed è utile per un fine; dal ricavato delle offerte delle candele Natalizie, i ragazzi potranno contribuire all’acquisto di una speciale ciclette ortopedica, per poter mantenere uno stato di benessere fisico in questo periodo di emergenza sanitaria, che andrà in dono al Centro Diurno Santo Spirito; in questo periodo di emergenza sanitaria, infatti, i ragazzi del centro non possono svolgere la consueta attività motoria con i tecnici di Progetto Junior, ma l’attività fisica è fondamentale per la loro salute” si legge nel comunicato stampa di presentazione dell’iniziativa.

Le candele si possono trovare da lunedi 14 dicembre presso il Bar Caffetteria Al Conte Verde, i punti vendita della Cooperativa della Rava e della Fava di via Cavour e di piazza Torino. “A queste realtà astigiane va tutto il nostro ringraziamento per la disponibilità, la sensibilità e la collaborazione” conclude la nota.

Un evento Facebook Luci #senzabarriere è stato creato ad hoc per chi volesse seguire le realizzazioni “dal vivo” ed avere più informazioni.

LUCI #SENZABARRIERE

https://www.facebook.com/events/295068091928154

https://www.facebook.com/cdsantospirito