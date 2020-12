Asti, il Sindaco Rasero rinuncia ai rimborsi per le spese di rappresentanza

Il Bilancio comunale prevede un apposito capitolo di spesa a disposizione del Sindaco per le spese di rappresentanza che, come suggerisce la definizione stessa, assolvono ad una funzione rappresentativa dell’Ente verso l’esterno ed hanno lo scopo di mantenere ed accrescere il prestigio dell’Amministrazione.

Tali spese, effettuate nell’esclusivo interesse pubblico nonché sostenute e documentate nel rispetto della normativa vigente in materia, vengono quindi effettuate con finalità promozionali e per la gestione delle pubbliche relazioni.

Anche quest’anno il bilancio 2020 prevedeva in capo al fondo del Sindaco uno stanziamento di 33 mila euro, somma che il Primo Cittadino avrebbe potuto utilizzare, ad esempio, per investire in attività promozionali, rinfreschi, rimborsi spese in occasione di trasferte e quanto previsto dalla legislazione vigente per l’espletamento del suo mandato.

Il Sindaco, come ha già fatto negli anni scorsi, ha stabilito di mettere a disposizione dell’Ente la quasi totalità dei 33 mila euro per far fronte alle emergenze venutesi a creare con la pandemia: oltre all’acquisto di mascherine FFP2 destinate al personale comunale e a quello della piattaforma GoToMeeting per consentire lo svolgimento a distanza del consiglio comunale, delle commissioni consiliari, delle riunioni istituzionali e di quelle necessarie agli uffici dei diversi settori, con tale fondo, infatti, si è provveduto, in questi giorni. all’acquisto di n. 23 notebook e relative docking station per una somma di circa 25 mila euro.

La scelta del Sindaco Rasero è ricaduta sulla fornitura della strumentazione informatica per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’attività dell’Amministrazione che in questi mesi ha lavorato in modalità agile, come previsto dai DPCM susseguitisi da marzo ad oggi.

“Lo smart working infatti è diventato uno strumento lavorativo rilevante in questi mesi pandemici e per certi versi ha rappresentato opportunità che anche le Pubbliche Amministrazioni devono cogliere. I dipendenti comunali si sono quindi ritrovati a lavorare da casa e spesso senza avere gli strumenti adeguati, ecco perché – afferma Rasero – ho ritenuto importante procedere all’acquisto dei notebook e delle docking station che semplificano ed allo stesso tempo migliorano la possibilità dei dipendenti di lavorare a distanza mantenendo inalterata la gestione da remoto della propria postazione lavorativa e nel contempo migliorando la qualità di erogazione dei nostri servizi ai cittadini”.