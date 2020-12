Un altro intervento dei vigili del fuoco che ha visto coinvolto un animale.

Gli uomini del comando di Asti sono intervenuti in Corso Volta con Aps e pickup per soccorrere un gatto investito che visibilmente ferito si era rifugiato sotto le vetture in sosta.

L’animale è stato poi affidato ai vigili urbani intervenuti sul posto che lo hanno consegnato al veterinario per le cure del caso.