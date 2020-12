Asti, domenica alla trasmissione di Rai Due “Protestantesimo” si parla di Spazio Kor

Lo Spazio Kor di Asti sarà tra i protagonisti della puntata di domenica 13 dicembre della trasmissione di Rai Due “Protestantesimo”.

Il servizio si concentrerà sulla storia di questo progetto nato nel 2016 per gestire e dare una nuova identità a una ex chiesa, proprietà del Comune di Asti e dato in gestione all’Associazione CRAFT attraverso un bando pubblico, per proporre un teatro diverso da quello delle tradizionali programmazioni, ma soprattutto per dare una casa condivisa a chi quel teatro lo crea e al pubblico che lo ama.

Lo Spazio Kor si trova nella chiesa sconsacrata di San Giuseppe, di architettura barocca e restaurata dal Comune di Asti. La sua conversione in luogo teatrale ha attratto l’interesse dei media durante gli anni, inclusa la Rai.

“Protestantesimo” dal 1973 è un seguitissimo programma curato dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia in convenzione con la Rai. La puntata di domenica, intitolata “Lontani da Dio”, con interviste al direttivo di Associazione CRAFT e riprese fatte allo Spazio Kor, incluso il museo di scenotecnica “La macchina delle illusioni” dedicato a Eugenio Guglielminetti, andrà in onda alle 8, in replica il 15 e il 20 dicembre all’una di notte. Sarà disponibile anche online su www.raiplay.it