Asti, consegnati i “Premi allo studio” ai figli dei dipendenti di Asp

Martedì 22 dicembre, Asp ha premiato i figli dei dipendenti che hanno conseguito lodevoli risultati scolastici e accademici nell’anno 2019/2020.

L’impegno, la dedizione e la capacità di raggiungere importanti traguardi didattici sono stati riconosciuti con la consegna dei “Premi allo studio”, quest’anno a tredici ragazzi meritevoli.

Sono stati premiati, ottenendo un riconoscimento economico: per la Licenzia Media inferiore, Corrado Luca Costantino, Montanella Andrea, Rampone Fabio, Mighetto Ilaria e Grieco Samira; per il Diploma di maturità, Dezzani Giacomo, Spriano Matteo e Giuliani Andrea; per la Laurea di primo livello Triennale, Stradella Stefano del corso di laurea di Infermieristica; per la Laurea Specialistica, infine, Boido Andrea (Fisica), Ricatto Silvia (Medicina veterinaria), Ratti Luca (Economia e legislazione d’impresa) e Ratti Giulia (Direzione d’impresa, marketing e strategia).

A causa dell’emergenza epidemiologica che sta attraversando l’intero Paese e che prevede fondamentali misure anticontagio da rispettare, quest’anno la cerimonia si è svolta in video conferenza, con la partecipazione del Presidente di Asp, Vincenzina Giaretti, dell’Amministratore Delegato, Paolo Golzio, e del vice Presidente Giancarlo Vanzino che, insieme, si sono uniti nelle congratulazioni ai ragazzi.