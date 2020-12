Asti, concessione in uso gratuito di impianti sportivi per i ragazzi diversamente abili

La Giunta comunale con voti favorevoli espressi all’ unanimità ha disposto la concessione gratuita di alcune sue strutture sportive alle Società A.S.D PEGASO, A.S.D. AMICI DELLO JUDO PIEMONTE, A.S.D. SPORT ITALY per lo svolgimento di attività sportiva per persone diversamente abili.

Le attività saranno svolte al Campo Calcio Lega Giovanile, Palestrina Judo del PalaBosca, Campo di Atletica e ne usufruiranno molti giovani atleti impegnati tra diverse discipline sportive.

Il provvedimento che comporta un mancato introito per l’Amministrazione Comunale rientra nelle disposizioni di cui all’ art. 11 del regolamento Comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi il quale prevede che “…… a soggetti che non perseguono fini di lucro, per attività o manifestazioni di interesse cittadino….. “ “la giunta comunale può concedere l’uso gratuito, ovvero la riduzione di una tariffa …..”;

“Il ruolo che lo sport può ricoprire a livello sociale è sempre più importante” , affermano il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore allo sport Mario Bovino, “accogliere anche questo anno le richieste di associazioni che operano sul nostro territorio, concedendo loro l’uso gratuito dei nostri impianti a gestione diretta, significa sottolineare quanto lo sport sia strumento educativo, di crescita ed integrazione su cui dobbiamo lavorare tutti per migliorare la qualità della nostra vita “.