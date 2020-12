Asti, cinghiale sfonda rete ed entra in un cortile a Borgo Tanaro: un ferito

Un cinghiale adulto di grandi dimensioni si è materializzato tra le case tra via Gianotti e via del Barcaiolo, in zona Tanaro, nel pomeriggio di oggi, creando momenti di concitazione ed ansia tra i residenti.

L’animale è stato avvistato nel viale privato delle ville a schiera di via del Barcaiolo, verosimilmente raggiunto dopo essersi aperto un varco nella rete di un giardino di una traversa di via Gianotti. La scena che si sono trovati di fronte alcuni testimoni è stata preoccupante: essendo un vialetto chiuso, quello in cui si era infilato, il cinghiale non ha trovato lo sbocco ed ha iniziato a dare delle testate contro la recinzione che divide quell’area dal cortile di una casa adiacente, procurandosi diverse ferite al muso.

Alcuni dei residenti della zona sono usciti sul vialetto ed uno di questi è stato caricato dall’animale, che lo ha colpito e ferito, in particolare ad un braccio. Per soccorrerlo è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118, intervenuti con una ambulanza.

Il cinghiale, sanguinante, ha poi trovato la via d’uscita nel cancello, nel frattempo aperto, delle ville a schiera, ed è fuggito prendendo via del Barcaiolo in direzione corso Savona.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, personale della provincia per la salvaguardia faunistica ambientale e la polizia municipale.