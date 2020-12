Premio per le associazioni di volontariato astigiane: anche il Sindaco ha votato

Mercoledì 6 gennaio 2021 è l’ultima data utile per votare le associazione di volontariato che si sono distinte per l’impegno profuso dai propri volontari a favore della cittadinanza o dei bisogni e problemi del territorio.

Quest’anno il Comune di Asti – Assessorato Politiche Sociali – Volontariato e Sanità, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e il Centro Servizi Volontariato, intende dare un premio simbolico alle associazioni operanti nell’area del comune di Asti e il tuo contributo è essenziale.

Anche il Sindaco Maurizio Rasero, questa mattina, ha espresso la sua preferenza e invita tutti i cittadini a farlo attraverso un semplice click.

“Votare è semplice – dice Rasero – è sufficiente andare sul sito del Centro servizi Volontariato Asti Alessandria (www.csvastialessandria.it) ed esprimere le proprie preferenze (max 3 preferenze, per diverso settore di attività) accedendo a questo link: https://forms.gle/x8A4joVZ1chdZGmLA che vi indirizzerà ad una schermata come quella indicata qui di seguito e cliccando dove segnala la freccia troverete l’elenco delle associazioni da votare.” Ulteriori informazioni: at@csvastialessandria.it – 0141.32.18.97.

Sono già più di 1000 i voti pervenuti dichiarano il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessora Mariangela Cotto, e questi numeri ci indicano che l’iniziativa è stata apprezzata e riconosciuta come opportunità di far parte di un sistema in cui la partecipazione attiva è fondamentale per il successo di un’iniziativa.