Aspettando Natale: alla Bottega Altromercato di Asti una giornata dedicata ai vini della cooperativa Maramao

Per “Aspettando Natale” mercoledì prossimo, 23 dicembre, alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti, è in programma una giornata dedicata ai vini canellesi prodotti dalla Cooperativa Sociale ‘Maramao’.

“Coltiviamo terra e relazioni”. Questo il motto di Maramao, cooperativa sociale di tipo B che nasce a il 19 aprile 2016 da un progetto CrescereInsieme onlus. L’obiettivo è quello di creare opportunità di lavoro per i richiedenti asilo e i rifugiati ospiti del sistema nazionale SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). Per farlo, Maramao ha scelto di investire sul territorio e ha cominciato a recuperare terreni e vigne messi a disposizione dai proprietari, affiancando la formazione dei soggetti coinvolti nel progetto.

Si è deciso di puntare sul metodo biologico non soltanto per rispetto dell’ambiente, ma anche perché il lavoro agricolo senza caporalato è veicolo di dignità, fiducia e integrazione a 360 gradi. Il risultato è doppio: da un lato prodotti etici e sani, dall’altro nuove relazioni basate sulla parità e sul passaggio di competenze per tutelare il paesaggio vitivinicolo piemontese, patrimonio Unesco. Maramao, infatti, ha sede a Canelli.

Rifugiati, richiedenti asilo e soggetti svantaggiati lavorano a stretto contatto la popolazione locale, creando preziose occasioni di incontro tra chi coltiva e chi consuma, favorendo l’interazione tra culture diverse.

In particolare alla Bottega Altromercato verranno promossi i vini Barbera, Cortese ed il Moscato ideali per le confezioni regalo natalizie. Maramao collabora dal suo nascere con la Cooperativa della Rava e della Fava e fa parte attiva del progetto ‘Solidale Locale’.

I VINI DI MARAMAO 23-12-2020