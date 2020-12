Aspettando Natale: alla Bottega Altromercato di Asti i biscotti della Cooperativa LeAli

Sabato 12 dicembre per ‘Aspettando Natale’ alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti sarà ospite la Cooperativa sociale LaAli di Costigliole d’Asti che presenterà la propria produzione artigianale di biscotti.

Le nocciole prodotte da questa cooperativa diventano l’ingrediente principale della propria produzione dolciaria: fiori di nocciola, i turcet alla costigliolese o con farina di mais e gocce di cioccolato, i quadrotti con cannella ed il croccantino di nocciole tostate e polvere di cacao.

Dal motto “Ripartiamo dalla terra” la cooperativa sociale Le Ali ha saputo creare in questi anni una produzione di qualità autenticamente artigianale. Sono biscotti fatti mano in tutte le fasi della produzione compreso il confezionamento.

La mission principale è quella di creare occasioni di lavoro dignitoso soprattutto per persone con fragilità ed il laboratorio artigianale è una risposta concreta a questo bisogno.

Le confezioni di questi biscotti sono un’ottima proposta per i regali e da inserire nelle ceste natalizie.

LeAli fanno parte attiva del progetto ‘Solidale Locale’ avviato sul nostro territorio dalla Cooperativa Della Rava e Della Fava e si sta lavorando per aprire in collaborazione un punto vendita sociale presso il laboratorio costigliolese.

ASPETTANDO NATALE 2020 – LEALI 12-12-2020