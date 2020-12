Artom di Asti: pandemia ed economia nel secondo incontro online dedicato all’orientamento permanente

“Siamo arancioni, cosa ci cambia?” esordisce così il dirigente dell’ITIS “A. Artom”, Franco Calcagno, presentando il secondo incontro on line organizzato per studenti e studentesse del triennio, dedicato all’Orientamento permanente: una bussola per studenti e studentesse, che permetta loro di comprendere meglio l’attualità ed incrociarla con le loro competenze e potenzialità per intraprendere, terminati gli studi superiori, il percorso che hanno scelto.

“Nel ricordare che il lavoro non è una merce – cntinua Calcagno – si prova il senso di dignità che mai deve abbandonare le nostre azioni; studiare-lavorare-studiare, un cerchio, un sentiero che come il Nastro di Möbius non ha inizio e non ha fine, a ciclo continuo. Per tutta la vita saremo chiamati a studiare e, se a scuola non avremo maturato capacità di apprendere, saremo in difficoltà, rischieremo di essere analfabeti, anche con due lauree e quattro master. Curiosità, capacità di farsi domande e voglia di cercare le risposte. Un preciso momento di attenzione da offrire ai nostri studenti. Questa emergenza sanitaria ha avuto un impatto diretto sull’economia: pensiamo anche solo alla nostra vita quotidiana, dagli spostamenti a piedi alle possibilità di intrattenimento, senza tralasciare gli indicatori più importanti, quali il tasso di occupazione totale e giovanile, la cassa integrazione, le richieste di crediti e così via”.

“Abbiamo a nostra disposizione una cassetta per gli attrezzi che però occorre saper usare, come ci possono ben insegnare i docenti delle discipline tecniche dei nostri indirizzi – conclude il dirigente – lo stesso vale per educazione civica, che attraversa trasversalmente il nostro percorso on line, un gomitolo di Arianna che ci permetta di uscire dal labirinto del sovraccarico di informazioni cui siamo sottoposti quotidianamente”.

Il relatore dell’incontro previsto venerdì 4 dicembre sarà l’economista Enzo Pace, docente di Elementi di economia internazionale, all’Università Cattolica di Milano, che parlerà di “L’economia come strumento per orientarsi”. La relazione prenderà le mosse dalle ripercussioni che la recente pandemia ha provocato sull’economia italiana e internazionale. Partendo dal concetto di pandemia come formidabile acceleratore di processi già avviati, il relatore affronterà le principali tematiche dell’attuale contesto economico e produttivo e le possibili ricadute che coinvolgeranno l’orientamento scolastico, i percorsi universitari e l’attuale mercato del lavoro.