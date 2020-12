Arrivati 358 nuovi libri alla Biblioteca Civica di Villanova d’Asti

Il Comune di VIllanova d’Asti ha comunicato l’elenco dei libri acquistato con la determina 121 del 25 settembre a seguito del contributo di 5000 euro ottenuto dal Mibact.

L’Amministrazione ringrazia i volontari per l’ottimo lavoro, citando in particolare Monica Di Giovanni e Gianpaolo Bombara, ed all’aiuto di Alessandra Tinti, coordinati dalla presidente Daniela Giudici e anche l’ufficio amministrativo che si occupa di biblioteca con la responsabile è la signora Tarallo Anita e la collaboratrice Simona Sona.

Sono stati spesi tutti i 5000 euro, esclusivamente in libri.

In allegato gli elenchi per le tre librerie del territorio, 70% del totale a disposizione, e di Puciu Books, 30% libero come prevede la determina.

Qui sotto le cifre esatte spese con ognuno di loro.

Libreria Marchia (Asti) € 1175.27

Book&Book (Villanova) € 1168.80

Libreria La Fenice (Villanova) € 1156.60

Puciu Books € 1500.28

Al Comune sono stati applicati degli sconti sull’acquisto.

“Il numero dei libri è di 358 che vanno ad ammodernare la nostra biblioteca e sono di moltissimi generi come si evince dagli elenchi allegati. L’Amministrazione comunale ha colto una grande opportunità, a fondo perduto, puntando sulla cultura, quella cartacea che ci permette di stringere in mano un libro, immergendosi nei racconti che ci appassionino di qualunque tipo siano”.

Qui l’elenco dei libri:

Elenco libri per BOOK & BOOK

Elenco libri per Libreria La Fenice

Elenco libri per Libreria Marchia Asti

Proposta libri Puciu Books