Apri Asti: gli appuntamenti di dicembre in versione online

Sono diversi gli appuntamenti di dicembre organizzati da Apri Asti (Associazione pro retinopatici e ipovedenti).

E’ in programma, in occasione della ricorrenza di Santa Lucia, la Santa Messa nella Chiesa di Santa Caterina in Asti. Verrà confermato il giorno e l’orario.

Lunedì 14 dicembre dalle 17 alle 18,30 ci sarà la cerimonia del Premio Occhi Aperti 2020, che verrà assegnato a Alessandra Monticone e a Davide Ballabio. L’evento è aperto a tutti

Martedì 22 dicembre dalle 16 alle 18 “Apriamo a Babbo Natale…”: auguri in poesia, racconti e aforismi. Si raccolgono prenotazioni per letture di tutti coloro che intendono intervenire. Per partecipare scrivere a sorba@ipovedenti.it

Tutti gli appuntamenti avverranno su piattaforma Zoom.