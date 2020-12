Aperte le iscrizioni al Premio Asti d’Appello 2021

Dopo il successo dell’ultima edizione, che ha decretato la vittoria di Fabiano Massimi con “L’angelo di Monaco” (Longanesi) e che si è tenuta per la prima volta online a causa dell’emergenza sanitaria in corso, il Premio Asti d’Appello riparte subito per organizzare l’edizione 2021, la tredicesima: un traguardo significativo per questa iniziativa, risorta nel 2009 per volontà di un gruppo di astigiani che ricordavano e rimpiangevano le tre edizioni realizzate a metà degli anni ’60.

Viene riproposta la formula inaugurata nel 2017 e che ha dato apprezzabili risultati: un gruppo di soci che si sono resi disponibili come lettori volontari selezionerà tra tutti i romanzi finalisti ai grandi premi letterari quelli – non necessariamente il secondo o il terzo – che parteciperanno al concorso astigiano. Da dicembre con il Premio Scerbanenco a fine settembre con il Premio Campiello saranno selezionati gli scrittori che parteciperanno alla cerimonia finale a Teatro Alfieri l’ultima domenica di novembre 2021 e che l’organizzazione confida si potrà tenere in presenza (come nella foto di repertorio credit Franco Rabino), mantenendo comunque in parallelo la diretta sui social che ha dato apprezzabili risultati e che ha allargato la platea nazionale del Premio.

La quota di iscrizione resta fissata a 100 euro e dà diritto a ricevere i libri in gara e a due posti per la cerimonia finale. È possibile iscriversi (o regalare l’iscrizione) da subito presso la Biblioteca Astense chiamando lo 0141.593002 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 o scrivendo a astidappello@gmail.com . Un’idea per un regalo di Natale simpatico, utile e che vale per tutto l’anno: in più tra chi si iscriverà entro la fine del 2020 verrà sorteggiata una prestigiosa Penna Aurora come quella che viene regalata agli scrittori finalisti.

Il Premio Asti d’Appello 2020 è possibile grazie al sostegno di Aurora Pen, Farmacia Baronciani e Saclà, e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.