Anche gli Alpini astigiani impegnati all’Ospedale da Campo di Bergamo

È rientrata sabato scorso, dopo una settimana di lavoro, la squadra a conduzione astigiana del turno all’Ospedale da Campo presso la Fiera di Bergamo, affidato al 1° Raggruppamento della Protezione Civile dell’A.N.A..

Questa volta la squadra, della Sezione di Asti con il Coordinatore Ferdinando Beltramo capo campo, era composta da: Claudio Arione, Rinaldo Bussolino, Martino Digirolamo, Patrizia Fasano, Ugo Faussone, Carlo Gastaudo, Renato Maschio, Roberto Masoero, Mario Morando ed inoltre comprendeva tre volontari della Sezione di Domodossola: Ezio Cappini, Roberto Dellagiacoma, Maurizio Margaroli e uno di Mondovì Domenico Bongiovanni (nella foto il gruppo al completo).

Per alcuni di loro “veterani” già alla seconda esperienza, presso l’Ospedale da Campo degli Alpini a Bergamo dopo l’esperienza del giugno scorso, si è trattato di un lavoro in coordinamento e in piena armonia con il personale del GIMCA (Gruppo di Intervento Medico Chiururgico) e di AIB (Squadre Antincendio Boschivo) dell’Associazione Nazionale Alpini, hanno dato ancora una volta il loro contributo gratuito, con competenza e abnegazione al servizio di chi ha bisogno.

Instancabili come sempre gli Alpini della Protezione Civile di Asti si sono dati il cambio per svolgere i servizi ventiquattro ore su ventiquattro con turni di guardiania, servizi di trasporto e di navetta per “campioni”, provette e esiti di tamponi, sacche di plasma e servizi logistici vari.

Ora sono rientrati tutti alle proprie case, arricchiti da questa nuova esperienza, con il motto “Berghem mola mia” stampato nel cuore, pronti alle prossime chiamate.