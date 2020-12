Alzheimer Asti, continuano le attività online a supporto delle famiglie

In osservanza delle disposizioni dettate per il contenimento della pandemia, l’associazione Alzheimer Asti ha interrotto le attività in presenza ma continua a rimanere accanto alle persone malate di Alzheimer, familiari e caregiver con le proprie attività a distanza e nuove proposte.

Proseguono infatti, sulla piattaforma Zoom, gli incontri di Auto mutuo aiuto del martedì a partire dalle 18:30.

Una sorta di sala virtuale dove poter parlare di demenza, confrontarsi e trovare supporto gli uni dagli altri, sotto la guida della psicologa Giulia Saracco. È richiesta la prenotazione al numero: 334.60.641.97.

Continua, e si trasferisce su Skype, anche il progetto di stimolazione cognitiva “PieMEMOnte 2. Attiva…Mente. La salute è nelle tue mani”, realizzato, grazie al contributo della Regione Piemonte, da un pool di associazioni del CAAP – Coordinamento Associazioni Alzheimer Piemontesi, tra cui Alzherimer Asti, per monitorare lo stato della memoria delle persone ultrasessantenni. Il martedì ed il giovedì, dalle 14:30 alle 18:30, proseguono le esercitazioni di stimolazione cognitiva per piccoli gruppi, guidati dalle psicologhe Saracco e Scerbo con il coordinamento dell’educatrice professionale Rabino.

Sempre nell’ambito del progetto proseguono le proposte per combattere l’inattività di “Una Finestra sul museo connettiti con noi”. Le visite al Museo Arti e Mestieri di Cisterna di Asti diventeranno virtuali e si svolgeranno: lunedì 7 e 12 dicembre dalle 15:30 alle 17.

Infine, poiché questa situazione di nuovo isolamento sta mettendo a dura prova la capacità di resistenza delle famiglie con malati di Alzheimer, che spesso combattono con momenti di ansia, paura e confusione, oltre alle consuete attività, l’associazione propone anche un corso di formazione online gratuito sulla gestione quotidiana della persona con un disturbo cognitivo.

Sono previsti due appuntamenti: sabato 5 dicembre, in cui si approfondirà il tema “Conoscere, comprendere e gestire il familiare affetto da demenza” e sabato 12 dicembre in cui si parlerà delle “Attività da poter svolgere in sicurezza fra le mura domestiche”. Interverranno: Marcello Francesconi, medico geriatra, a lungo Coordinatore del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell’ASL-AT, e Paola Rabino, educatrice professionale.

Sarà dato spazio agli approfondimenti ed allo scambio di idee. Entrambi gli appuntamenti avranno luogo dalle 9.30 alle 11.30. Iscrizioni al 334.60.641.97. Ulteriori informazioni: http://www.associazionealzheimer.com