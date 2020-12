Allergene non dichiarato, richiamata crema di mais, riso e tapioca per l’infanzia a marchio SELEX

La tutela de consumatore e la sua salute, prima di tutto. Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie e con i bambini.

Per questo il ministero della Salute, ha diffuso l’immediato richiamo dagli scaffali dei negozi di due lotti di crema di mais, riso e tapioca a marchio SELEX per una contaminazione da soia, un allergene.

Il prodotto, denominato “PRIMI ANNI SELEX”, è venduto in confezioni da 220 grammi con i lotti DG e BJ e la data di scadenza rispettivamente del 03/01/2022 e del 18/03/2022.

La crema per l’infanzia richiamata è stata prodotta per SELEX S.p.A. da Gittis Naturprodukte GMBH & Co KG nello stabilimento di Puch in Austria alla via Halleiner Landerstrasse n 3. Per precauzione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda alle mamme che hanno bimbi allergici alla soia di non dare il prodotto per l’infanzia ai propri bambini con i lotti indicati e restituirli al punto vendita d’acquisto. Il prodotto in questione è sicuro per i consumatori che non soffrono di allergia alla soia.

Tuttavia va detto che l’autorità, in questo caso il Ministero della Salute, può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti.