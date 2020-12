All’Artom di Asti libri, tablet e noteboook in comodato d’uso gratuito

L’Istituto Artom di Asti ha pubblicato l’avviso per la selezione degli alunni che potranno beneficiare del comodato d’uso di strumenti per la didattica nell’anno scolastico in corso.

Sono disponibili kit di libri scolastici per un massimo di 281 richiedenti e device (Tablet, Notebook, Tavoletta grafica, altro) per 100 richiedenti in aggiunta alla fornitura dei kit didattici. La fornitura dei 281 kit, di cui 100 abbinabili anche a device in comodato d’uso gratuito, saranno da riconsegnare all’Istituto al termine dell’anno scolastico.

Per accedere alla graduatoria interna e ottenere il comodato d’uso, i genitori/tutori legali degli alunni saranno tenuti a presentare: documento di Identità avente valore legale; dichiarazione sostitutiva dello Stato di Famiglia; modello ISEE 2019 in corso di validità, al fine di accedere alla graduatoria interna; autodichiarazione di eventuali disabilità in famiglia; eventuale dichiarazione sostitutiva di disoccupazione/inoccupazione. La mancata presentazione del modello ISEE in corso di validità non compromette l’ammissibilità della domanda, ma non permette l’attribuzione del punteggio relativo alla situazione economica della famiglia.

Le risorse saranno distribuite in base al numero/tipologie delle richieste e ai materiali disponibili che la scuola provvederà ad acquistare. La documentazione completa necessaria dovrà essere presentata dal genitore/tutore legale compilando e inviando la documentazione, entro e non oltre le 12.00 del 18 gennaio 2021, tramite e-mail all’indirizzo attf01000t@istruzione.it o personalmente presso la segreteria dell’Istituto.

I genitori degli alunni individuati quali beneficiari del Comodato d’uso, in seguito alla pubblicazione definitiva della graduatoria, saranno contattati per la conferma della richiesta e per il ritiro del materiale non appena saranno espletate le procedure di ordine e di acquisto dei testi richiesti.

“Vista l’attuale situazione economica, si tratta di un’iniziativa molto importante per famiglie e studenti” commenta il dirigente scolastico Franco Calcagno.

Clicca QUI per visualizzare il bando e scaricare gi allegati da presentare per fare domanda.