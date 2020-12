Alla scuola primaria di Calosso didattica innovativa con la scuola senza zaino (Video)

L’Amministrazione Comunale di Calosso, insieme all’Istituto Comprensivo di Costigliole, ha realizzato un breve video per presentare la Scuola Primaria di Calosso, caratterizzata da una didattica innovativa, una scuola partecipata, dove i bambini, insegnanti e famiglie sono protagonisti di nuove scelte pedagogiche. I bambini sono al centro di un progetto realizzato su misura per loro e per la realtà in cui vive.

“La nostra scuola abbina a metodo didattici innovativi il grande rispetto delle regole in un’ambiente a misura di bambino.” spiega il sindaco PierFrancesco Migliardi.

E’ una scuola senza zaino, una nuova didattica riconosciuta dal Ministero, per evitare sovraccarichi fisici nel percorso tra casa e scuola. Ma perché una scelta così innovativa?

Lo spiega con grande passione Manuela Cocino, insegnante, nel video preparato apposta per raccontare le peculiarità della scuola di Calosso.