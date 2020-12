Alla Casa di Riposo di Asti inizia la Raccolta fondi per realizzare la “stanza degli abbracci”

Da oramai quasi 10 mesi gli ospiti ed i loro familiari non hanno potuto avere nessun contatto con i loro cari: quelle carezze e quegli abbracci che tante volte curano più delle tante compresse somministrate dall’infermiere mancano molto e qualche volta questa mancanza ha avuto effetti negativi sull’equilibrio di salute generale.

Parliamo solo di Covid, di virus, dimenticando che la deprivazione affettiva, la mancanza “fisica” degli affetti più cari ha provocato e provoca sofferenze sia nell’anima che nel corpo.

La seconda ondata sta probabilmente per volgere a conclusione, lo spettro di una terza, prevista per gennaio e febbraio ed ancora troppa incertezza sulla vaccinazione non possono esimerci dal cercare soluzioni che compensino il vuoto affettivo che, con tanta buona volontà, gli operatori della Casa di Riposo di Asti non possono colmare interamente.

E allora ecco una possibile soluzione: una parete in plastica trasparente, elastica e sottile ma robusta, con annesse ‘maniche’ da indossare per abbracciare accarezzare o stringere le mani degli anziani ospiti della struttura oppure una struttura gonfiabile con le stesse caratteristiche questa è la “stanza degli abbracci”

Gli incontri tra gli anziani e i loro familiari si possono svolgere in condizioni di sicurezza sanitaria, grazie a stanze apposite, progettate seguendo le norme di sicurezza anti-Covid e con caratteristiche di accoglienza, nelle pertinenze delle strutture, ma non nelle aree frequentate da tutti gli ospiti.

Entrambe le soluzioni hanno un costo che si aggira tra i 2.500,00 e i 3.000,00 .

Per farlo c’è bisogno di un sostegno economico per non dover distrarre da capitoli importanti quali quelli per l’acquisto dei DPI e del personale risorse in questo momento non meno importanti per tutelare la salute e il benessere degli ospiti.

Chi volesse aiutare in questo intento è pregato di farlo mediante un bonifico bancario intestato alla Casa di Riposo Città di Asti – con la causale Progetto Stanza degli abbracci IBAN IT 66 F 06085 1031600000 0006259.