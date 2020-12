Alfabeti di cittadinanza: incontri online con il Cpia di Asti

Nonostante il periodo di distanza fisica, il Cpia di Asti continua a fare cultura ed educazione alla cittadinanza con due iniziative. Si tratta di “Alfabeti di cittadinanza”, un percorso di incontri per costruire insieme un alfabeto/dizionario della cittadinanza.

L’iniziativa è rivolta a studenti e adulti in generale. “Il titolo ricorda un’iniziativa molto importante che un nostro caro amico, Roberto Genta, recentemente scomparso, promosse anni fa ad Asti. L’idea è quella di raccontare e riflettere su parole chiave della cittadinanza” spiegano i promotori.

Il primo incontro sarà in occasione della Giornata internazionale per i diritti dei migranti. L’incontro online sulla pagina del CPIA si svolgerà venerdì 18 dicembre alle 20.30. Il titolo dell’evento/lezione sarà: “M come Migranti”. Si discuterà di migrazioni e intercultura con: Laurana Lajolo, docente di filosofia e scienze umane e animatrice culturale della rivista “Culture” e dell’Associazione Davide Lajolo; Mamadou Seck, ex studente del CPIA 1 Asti e segretario FIOM di Asti; Francesco Scalfari antropologo e direttore pastorale del lavoro, giustizia, pace e salvaguardia del creato; Floriana Basso ex insegnante del CPIA e volontaria CPIA.

L’incontro successivo, dal titolo “C-Come Cura” sarà il 22 dicembre alle 20.30. Ospite Paolo Crivelli, infettivologo dell’Ospedale di Asti per una lezione sul tema della cura.

Gli eventi si svolgeranno in modalità online sulla pagina facebook del CPIA (QUI)