Alba: punti informativi sulla raccolta differenziata

Nell’ambito della campagna “+ Qualità – Quantità”, il Comune di Alba, in collaborazione con Egea Ambiente e la Cooperativa Erica, organizza tre appuntamenti informativi per fornire informazioni e chiarimenti sulla raccolta differenziata, in particolare su quei materiali che possono indurre in errore i cittadini.

I punti informativi saranno:

mercoledì 16 dicembre dalle 9.00 alle 12.00

Mercato di Corso Langhe

venerdì 18 dicembre dalle 9.00 alle 12.00

Mercato di Corso Europa, angolo via San Pio V°

sabato 19 dicembre dalle 9.00 alle 12.00

Mercato di Corso Italia

Oltre alle informazioni per migliorare la qualità delle raccolte differenziate, durante i punti informativi saranno distribuiti dei gadget fino ad esaurimento scorte (mozzichini ed ecoborse) e verranno annunciate alcune novità sui servizi di raccolta differenziata che saranno introdotte nel 2021.

Tale tema, insieme ai risultati dell’indagine condotta la scorsa primavera dalla Cooperativa Erica, sarà oggetto di un incontro online con i Comitati di Quartiere, lunedì 21 dicembre alle 18.30 sulla piattaforma Zoom (ai referenti dei quartieri verrà inviato qualche giorno prima il link per il collegamento).

Tra gli argomenti di discussione, ci sarà anche un focus sul funzionamento del sacco conforme che sarà introdotto con il nuovo appalto.

Per qualsiasi dubbio sulla raccolta è possibile consultare l’app Verdegufo oppure i materiali informativi disponibili all’ufficio Ambiente del Comune di Alba o sul sito www.comune.alba.cn.it