Alba: inaugurato lo Sportello Passaporti della Questura aperto dal 7 gennaio

Mercoledì 23 dicembre, alle 11.00, al piano terra del Palazzo comunale di Alba in Piazza Risorgimento, la Polizia di Stato ed il Comune di Alba hanno inaugurato lo sportello di Polizia Amministrativa, dipendente dalla Questura di Cuneo, che si occuperà del rilascio dei passaporti e dei titoli di viaggio per minori.

Un’inaugurazione alla presenza del Questore di Cuneo Nicola Parisi e del Sindaco di Alba Carlo Bo.

Si concretizza così un progetto nato grazie alla sinergia tra la Polizia di Stato e il Comune di Alba, fortemente voluto dal Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, particolarmente sensibile e attento alla realtà cuneese, e dal Sindaco di Alba Carlo Bo che sta cercando di portare in città servizi importanti per il territorio albese.

Il servizio è frutto della convenzione sull’apertura di uno Sportello avanzato di Polizia amministrativa ad Alba, per il rilascio di passaporti, licenze e altri documenti, firmata il 22 giugno scorso dal prefetto Franco Gabrielli e dal Sindaco Carlo Bo nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba.

Il protocollo d’intesa definisce i compiti che ciascuna istituzione assume nell’apertura del presidio della Polizia di Stato ospitato nei locali messi a disposizione dal Comune.

L’apertura dello sportello nella capitale delle Langhe mira ad offrire un ulteriore servizio ai cittadini del territorio, soprattutto di coloro che, abitando lontano dal capoluogo cuneese, sono fortemente penalizzati dalle distanze, con conseguenti perdite di tempo e costi.

“Questo Sportello è un grande risultato – ha dichiarato il sindaco Carlo Bo – frutto anche del grande lavoro che abbiamo fatto insieme all’ex Questore Emanuele Ricifari prima e poi con l’attuale Questore Nicola Parisi, aprendo questo ufficio in tempi piuttosto brevi. Nel giro di sei mesi abbiamo portato ad Alba un servizio molto importante per la nostra città, ma anche per tutto il territorio circostante. È un altro servizio che si aggiunge agli uffici dell’Inps e allo sportello di prossimità del Tribunale di Asti entrambi nell’ex tribunale di Alba, già aperti insieme allo sportello dei Vigili del Fuoco per le pratiche antincendio in corso Coppino. Oltre a questi, nel primo semestre del 2021 apriranno in città l’ufficio dell’Aipo Agenzia interregionale per il fiume Po e la nuova sede Inail. Servizi importanti per i cittadini aperti grazie all’ottima sinergia tra diversi enti pubblici. Grazie a tutti”.

“Ringrazio la Città di Alba ed il suo sindaco Bo – ha dichiarato il Questore Nicola Parisi – Io ho raccolto il lavoro che è stato fatto dal mio predecessore Emanuele Ricifari. Con questi sportelli miriamo ad arrivare il più possibile vicino ai cittadini. Mai come in questo caso il servizio è tanto utile, considerata la vastità di questo territorio. Questo sportello è un servizio che fa risparmiare al cittadino, soprattutto tempo nel raggiungerlo. Ad inizio anno apriremo uno sportello anche a Ceva. La provincia di Cuneo ha dimensioni notevoli e con questi presidi, si va incontro ai cittadini”.

Prima dello scoprimento della targa all’ingresso, sotto i portici del Palazzo comunale, il Sindaco Bo ha consegnato ufficialmente al Questore Parisi le chiavi dell’ufficio con firma dell’atto di custodia.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il presidente del Consiglio comunale Domenico Boeri, accanto ai consiglieri Elena Alessandria ed Olindo Cervella ed il capogabinetto del Sindaco Leonardo Prunotto. Presenti per la Questura di Cuneo pure il vicario del Questore Paola Capozzi ed il dirigente della Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione di Cuneo.

Lo sportello di Polizia Amministrativa di Alba sarà aperto dal 7 gennaio 2021, due volte a settimana, martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle 12.00. L’accesso sarà consentito previo appuntamento da prenotare sul sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it/.

La Questura di Cuneo non è nuova a collaborazioni con le istituzioni locali. Nell’ufficio di Bra, aperto nel 2013, sono attivi uno sportello dell’Ufficio Passaporti e uno dell’Ufficio Immigrazione, dipendenti dalla locale Questura, a cui ne seguirà un altro a Ceva (con l’inizio del nuovo anno), sempre con funzioni di Polizia Ammnistrativa, nei locali oggi occupati dalla Polizia Stradale.