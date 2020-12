Alba: aggiornamento sull’emergenza Coronavirus

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 103. I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 29. I guariti da inizio pandemia sono 540 .

I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.

“La nostra città piange ancora tre vittime, un decesso avvenuto durante la festività natalizie e gli altri due a inizio dicembre , inseriti solo ora nella piattaforma. La nostra vicinanza ai famigliari – afferma il sindaco Carlo Bo -. La curva dei contagi intanto continua a scendere, anche se sappiamo bene che gli effetti di questi giorni di festa si vedranno solo tra un paio di settimane. Sono sicuro che gli albesi anche in questa occasione stanno seguendo le disposizioni, comportandosi responsabilmente. Siamo tutti provati da questi lunghi mesi di emergenza, da cui ci auguriamo di uscire quanto prima”.

Le disposizioni del Decreto Natale del 18 dicembre 2020

Da lunedì 21 dicembre a mercoledì 6 gennaio

– Coprifuoco dalle 22 alle 5

– Vietati gli spostamenti tra le regioni, compresi quelli per raggiungere le seconde case

Zona rossa 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre , 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio

– Spostamenti : vietati tutti gli spostamenti salvo se motivati da comprovate esigenze di lavoro, salute e necessità

– Visite ad amici e parenti : d urante i giorni festivi e prefestivi è possibile spostarsi verso una sola abitazione privata nella medesima regione, una sola volta al giorno, tra le 5 e le 22, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelli già ivi conviventi, oltre ai minori di 14 anni

– Negozi : chiusi negozi e centri estetici, restano aperti generi alimentari, prima necessità, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, parrucchieri, barbieri, lavanderie

– Ristorazione : sospesa, consentito il servizio a domicilio senza limiti di orario e l’asporto fino alle 22

– Attività motoria : consentita nei pressi della propria abitazione , come l’ attività sportiva all’aperto , ma solo in forma individuale

Zona arancione 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio

– Spostamenti : consentiti all’interno del proprio comune e dai piccoli comuni fino a 5mila abitanti in un raggio di 30 chilometri , ad eccezione dei capoluoghi

– Ristorazione : sospesa, consentito il servizio a domicilio senza limiti di orario e l’asporto fino alle 22

– Negozi : aperti fino alle ore 21

È possibile contattare il Dipartimento di prevenzione dell’Asl Cn2 telefonando allo 0173/316619 o scrivendo una mail a dipp.alba@aslcn2.it .

Si ribadisce l’importanza delle misure di prevenzione igienico sanitaria :

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

3. evitare abbracci e strette di mano;

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.