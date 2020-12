Al via il nuovo contest della Fondazione Cesare Pavese #lunafalò70

Un contest su Instagram per celebrare i 70 anni dalla pubblicazione dell’ultimo romanzo di Cesare Pavese: La luna e i falò è stato pubblicato nel 1950, poco prima della morte dello scrittore avvenuta nell’agosto di quello stesso anno.

Spiega il direttore della Fondazione pavesiana, Pierluigi Vaccaneo: «Con #lunafalò70 vogliamo celebrare i settant’anni del libro, ripercorrendone i temi attraverso un contest fotografico aperto a tutti. Un viaggio per immagini sulla ricerca dell’identità, sul ritorno, sull’amicizia, sulle tradizioni e sul mito, arricchito dalle suggestioni e dal vissuto di ciascuno. Un modo per continuare a promuovere una lettura in chiave personale delle opere di Cesare Pavese e far emergere la loro costante attualità, sulla scia di quanto fatto quest’anno con il Premio Pavese scuole o con la call per artisti Vivere è cominciare». Partecipare al contest è molto semplice: fino a domenica 10 gennaio 2021 basta postare su Instagram una o più foto ispirate ai motivi, ai luoghi o ai personaggi del romanzo utilizzando l’hashtag #lunafalò70 e taggando @fondazionecesarepavese.

Le fotografie più belle saranno ripostate sul profilo Instagram della Fondazione Cesare Pavese e vinceranno un ingresso per due persone ai luoghi pavesiani, da utilizzare personalmente o regalare.

Conclude Vaccaneo: «Un omaggio che vuol essere di buon auspicio per il prossimo anno, quando speriamo di tornare ad accogliere i numerosi turisti».