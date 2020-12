Al CSVAA di Asti il presepe in terracotta di Gianfranco Monaca

Anche quest’anno, come ormai da tradizione, presso la sede di Asti del CSVAA (Via Brofferio n.110), è ospitato l’allestimento del presepe in terracotta (argille e cottura Fornace di Baldichieri) opera di Gianfranco Monaca, vice presidente dell’Associazione Tempi di Fraternità onlus. E’ possibile ammirarlo dalle vetrine del Centro fino al 7 gennaio 2021.