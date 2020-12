AFP Colline Astigiane, concluso il progetto Pacetraining

Si è concluso Giovedi 10 Dicembre, con la Web Conference organizzata dall’AFP Colline Astigiane, il progetto PACETRAINING; progetto internazionale, della durata di 3 anni, che ha avuto i seguenti obiettivi:

-realizzare e sviluppare una metodologia didattica per allievi con disabilità quali la Sindrome di Down, l’autismo, i disturbi post traumatici ed altre patologie che insistono sulle capacità cognitive dei discenti al fine di trasferire conoscenze, -abilità e competenze in modo efficace e spendibile nel mondo del lavoro;

-fornire ai docenti le abilità necessarie per formare allievi speciali attraverso corsi di formazione e relativi aggiornamenti, utilizzando modelli facilmente replicabili

-sensibilizzare le aziende sui benefici offerti dall’assunzione di ragazzi con disabilità, attraverso un’importante azione di comunicazione strategica

Tale progetto, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus+, ha coinvolto l’AFP Colline Astigiane e 4 partner internazionali: Confederacion Espanola de Centros de Ensenanza Asociacion CECE (Spagna), Volkshochschule Im Landkreis Cham Ev (Germania), Biedriba MalpilsTautskola (Lettonia) e Invalidisaatio (Finlandia).

Durante il seminario, che ha visto un’altissima partecipazione di operatori italiani e stranieri del settore, sono stati presentati da tutti i partners i risultati finali del percorso, attraverso video, slides, racconti ed interviste ad aziende e a giovani lavoratori assunti.

Si sottolinea anche la presenza e l’interesse ai lavori da parte della Regione Piemonte, che, attraverso il settore Standard Formativi, ha rilasciato nota di validazione delle conoscenze, abilità e competenze inserite nel corso di formazione.

Tutti i lavori sono pubblicati e consultabili sul sito www.pacetraining.eu