Adolescenti, da domani ciclo di videoconferenze sul disagio in rete e in famiglia

Primafila, il palinsesto organizzato da Astigov, dà il via a partire da giovedì 10 dicembre 2020 fino alla primavera prossima ad una serie di incontri sul tema dell’adolescenza oggi, concentrando l’attenzione non solo su tematiche quali il bullismo, il cyberbullismo, la cyber violenza, il cyber stalking, fenomeni sempre più diffusi in una realtà in cui i giovani intrattengono con la rete spazi e tempi che comportano spesso importanti modifiche nella vita quotidiana e nei rapporti interpersonali in famiglia, a scuola, con gli amici, ma anche sui riflessi che la famiglia ha oggi sui figli; sia in rete che in famiglia si generano spesso disagi, malesseri, conflittualità generazionali di cui dobbiamo tutti essere consapevoli e, grazie alla conoscenza, anche affrontarli per risolverli.

Per questo Maura Lanfranco, avvocato esperta a livello giuridico, ma anche madre di un adolescente, illustrerà in una serie di incontri dal titolo Ciclo Adolescenza: Manifestazioni del disagio in rete e in famiglia diverse tematiche che sono la spia del disagio, e che riguardano non soltanto i giovani, ma anche le famiglie e la scuola, compresi i docenti che, quotidianamente, affrontano il malessere adolescenziale.

Moderatrici degli incontri i Dirigenti scolastici Maria Stella Perrone, dell’IIS V. Alfieri di Asti e Matelda Lupori, dell’ IIS N. Pellati di Nizza Monferrato.

Questi gli appuntamenti previsti nell’ambito del Ciclo Adolescenza – manifestazioni di disagio in rete e in famiglia:

martedì 10/12/2020: i suicidi nell’età dell’adolescenza

giovedì 14/01/2021: Sindrome di Hikikomori. Videogaming. Cyber–violenza

giovedì 28/01/2021: Bullismo e Cyberbullismo. Sexting.Grooming. Cyber-Stalking

giovedì 11/02/2021 e giovedì 11/03/2020: i rischi per i minori nelle separazioni conflittuali: il mobbing genitoriale

giovedì 25/02/2021: Gli adolescenti autori di violenza sessuale e il legame genitoriale

giovedì 25/03/2021 : La valutazione dell’idoneità genitoriale: IL PASS

giovedì 08/04/2021: La violenza di genere e la violenza domestica

giovedì 15/04/2021: Maltrattamenti e abuso in famiglia

Appuntamento dunque su Astigov, a partire dal 10 dicembre prossimo e per una serie di giovedì, per incontrarci, riflettere e discutere insieme, per crescere insieme.