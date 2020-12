Acceso in piazza Castello a Moasca l’albero di Natale

Oggi, sabato 12 dicembre, alle 17,30 in Piazza Castello a Moasca è stato acceso l’albero di Natale regalato al comune dal suo concittadino Paolo Boido titolare della ditta RAI (Realizzazioni Artigianali Innovative) con sede in Orbassano, in provincia di Torino.

L’albero è una vera opera d’arte; una spirale realizzata totalmente in acciaio inox a forma conica, alta quattro metri con una base di due.

Grande la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale: “ringraziamo il nostro cittadino Paolo Boido per aver omaggiato al comune di Moasca questo albero di Natale“, così Andrea Ghignone Sindaco del comune del Monferrato. L’albero è stato “piantato” davanti al castello e potrà essere ammirato tutto l’anno in quanto parte dell’arredo urbano.

Di seguito il video del sindaco Andrea Ghignone, con gli auguri a tutti in un Natale così diverso e difficile.