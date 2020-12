Asti, incendio ad un camper in piazza d’Armi

Dopo l’intervento in località Trincere per l’incendio di rifiuti di ieri pomeriggio, un altro rogo importante ha visto coinvolti i vigili del fuoco astigiani: un camper, per cause ignote, è andato completamente distrutto in Piazza Cosma Manera, più conosciuta come piazza d’Armi.

Intorno alle 2 il centralino ha cominciato ricevere diverse chiamate che segnalavano l’evento, che si è reso ancora più pericoloso per la presenza di due bombole di gas avvolte dalle fiamme e che, fortunatamente, non sono esplose.

Gli uomini del comando di Asti sono intervenuti con due squadre formate da Aps, pickup e autobotte.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso, non ai conoscono ancora le cause dell’incendio. Non si registrano altri mezzi coinvolti.