A Villanova d’Asti arrivano 13 pacchi dono dalla multinazionale BASF

Il comune di Villanova d’Asti ha ricevuto in dono, da distribuire alle persone in difficoltà, 13 pacchi da parte della multinazionale Basf, che ha sede a Villanova d’Asti, con il progetto denominato: “BASF attiva la solidarietà in azienda e tramite il Comune di Villanova dona pacchi alimentari alle famiglie bisognose del territorio”.

“Stamattina il Site Manager di Villanova, Mauro Gavi, ha consegnato al Sindaco di Villanova, Christian Giordano, 13 confezioni alimentari frutto di una donazione dell’azienda e dei collaboratori. Il pacco dono di fine anno a tutto il personale è una tradizione nei siti BASF. Quest’anno, sulla base dei risultati di un sondaggio effettuato in azienda fra i dipendenti, i dipendenti hanno rinunciato a parte del valore del pacco rendendo possibile includere nei destinatari anche i collaboratori delle imprese esterne che operano nel sito, rendendo così il Natale più ‘solidale’ per tutti”. Abbiamo molto apprezzato l’attenzione riposta in tutti questi anni, da parte della azienda Basf per il nostro territorio; la donazione dei pacchi è solo l’ultimo dei tanti progetti di beneficenza e di collaborazione messi in atto da questa importante realtà aziendale nei confronti dell’Amministrazione Comunale e delle diverse associazioni che popolano il nostro paese. Ringraziamo il personale della Basf che attraverso questo gesto di solidarietà vuole dare un po’ di conforto a persone che stanno attraversando momenti difficili della loro vita.” ha dichiarato l’azienda villanovese.