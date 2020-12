A San Damiano d’Asti calano i positivi, al via lo sportello legale e riapre il bando per i contributi a fondo perduto

Consueto appuntamento settimanale con il sindaco di San Damiano d’Asti, Davide Migliasso, per fare il punto sulla situazione covid in città e sull’attività dell’amministrazione comunale.

L’aggiornamento sulla situazione covid vede un miglioramento dei dati con i casi positivi che scendono a 56, di cui 17 presso la casa di riposo, mentre presso le scuole non ci sono casi da evidenziare. “Raccomandiamo sempre la massima attenzione ed il rispetto rigoroso delle prescrizioni in vigore” ricorda Migliasso che poi rassicura “Sentendo tutti gli operatori sanitari non ci sono da segnalare situazioni di gravità tra i casi positivi.”

Il primo cittadino comunica poi che la Caserma Carabinieri di San Damiano ha potenziato il proprio organico con due nuovi militari in servizio “Colgo l’occasione per ringraziare l’Arma dei Carabinieri sia per aver potenziato l’organico, sia per il servizio svolto sul territorio in tutti questi anni ed in particolare in questo periodo particolarmente difficile”.

Diversi i servizi offerti dal Comune ai propri cittadini: “Lunedì scorso, 7 dicembre, abbiamo inaugurato ufficialmente lo sportello legale, che di fatto ha visto ieri, lunedì 14, il suo primo giorno di apertura con alcuni cittadini che hanno avuto l’opportunità di rivolgersi ai professioni presenti, nel caso di ieri si trattava dell’avvocato Federica Davico e del dottor Iacopo Zappa. Solo per questo mese di dicembre lo sportello riaprirà anche lunedì prossimo, poi da gennaio sarà aperto ogni quindici giorni sempre al lunedì” conferma Migliasso.

Il servizio che sarà prestato da Avvocati e professionisti del settore legale sarà attivo dalle ore 9.00 alle 12.00 in Municipio. È consigliabile, ma non obbligatoria, la prenotazione presso la segreteria comunale chiamando il numero 0141/975056 oppure inviando una mail a segreteria@comune.sandamiano.at.it. Possono accedere al servizio tutti i residenti nel Comune di San Damiano d’Asti.

“Abbiamo rinnovato anche il servizio pagof24online, disponibile sul sito del comune area tematica tributi, è possibile anche calcolare l’Imu che scade domani, per i cittadini non ha costi e ricevono subito la quietanza sulla posta elettronica” spiega Migliasso, che poi passa a parlare del bando per l’assegnazione di contributi a fondo a perduto a sostegno di operatori del tessuto economico locale a fronte del disagio connesso alla contrazione dell’attività a seguito dell’emergenza Covid-19 “E’ stata aperta una seconda finestra temporale che scade il 28 dicembre alle ore 12, i beneficiari della sovvenzione sono quei soggetti economici industriali e commerciali (imprese individuali o costituite in società con numero di dipendenti non superiore a cinque) ed esercenti arti e professioni titolari di partita IVA, con sede operativa attiva nel Comune di San Damiano d’Asti. SONO ESCLUSI coloro che hanno già presentato domanda durante la prima fase temporale e sono stati ammessi alla graduatoria e quindi beneficiari dei contributi.

Possono invece ripresentare la domanda tutti i soggetti non ammessi nella graduatoria durante la prima fase temporale e che abbiano tutti i requisiti del bando”.

Per le modalità e termini di presentazione dell’istanza —->>>> https://www.comune.sandamiano.at.it/it/news/copia-di-emergenza-covid-19-assegnazione-di-contrib

Per quanto riguarda il bando per i contributi a sostegno degli affitti è disponibile la graduatoria sul sito del comune a questi indirizzi —->>>> https://www.comune.sandamiano.at.it/it/news/assegnazione-contributi-a-fondo-perduto-a-sostegno- e —->>> https://www.comune.sandamiano.at.it/it/news/avviso-pubblico-assegnazione-contributi-a-fondo-per

Sul sito del Comune, nella home page, potete trovare il calendario della raccolta rifiuti, sia del concentrico sia delle borgate e frazioni, del nuovo anno 2021 (https://www.comune.sandamiano.at.it/it/news/calendario-raccolta-rifiuti-anno-2021)

Il comune di San Damiano d’Asti ha adottato lo scorso gennaio il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Trasparenza 2020-2022, che dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 marzo 2021, termine così differito con il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale dell’Anticorruzione del 2/12/2020. Il piano è pubblicato tra gli allegati sul sito istituzionale del Comune sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione).

Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/01/2021 all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@comune.sandamiano.at.it oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata: san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it

L’Ufficio stato civile, esclusivamente per le denunce di morte, è reperibile telefonicamente al nr. 348/2569808 il giorno sabato 26 dicembre 2020 dalle 9,30 alle 11,30.