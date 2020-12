A San Damiano d’Asti acceso l’albero di Natale e le luminarie natalizie (video)

Nonostante si stia vivendo un periodo particolare, condizionato dall’emergenza coronavirus che dura ormai da fine febbraio, l’amministrazione comunale di San Damiano d’Asti non ha voluto privare la cittadinanza dello spirito natalizio.

Ieri, domenica 6 dicembre, nel tardo pomeriggio è stato acceso l’albero di Natale in Piazza Libertà di fronte al Municipio di San Damiano, un evento trasmesso in diretta facebook (clicca qui per vedere il video —->>>> https://fb.watch/2dFaEj8uHc/) per permettere la partecipazione almeno virtuale della cittadinanza rispettando le normative anticovid ed evitando assembramenti in piazza. Insieme al sindaco Davide Migliasso e all’assessore Flavio Torchio è intervenuto anche Babbo Natale che, insieme ad un bambino, ha simbolicamente illuminato l’albero.

Sono anche state accese le luminarie installate nei giorni scorsi nelle vie del paese. Proprio riguardo alle luminarie lo scorso anno l’amministrazione aveva previsto di acquistarne altre per poter addobbare altre vie, ma considerata la situazione non sono state fatte ulteriori spese e si sono mantenute quelle del passato Natale.

