A Rocchetta Palafea un messaggio di speranza con il presepe installato nel “canavot”

A Rocchetta Palafea in occasione del Natale l’amministrazione comunale ha promosso e realizzato un’iniziativa particolare.

“Le mura del castello, così noi di Rocchetta Palafea (Asti) chiamiamo la cinta che circoscrive il poggio ospitante la torre che domina il paese, avevano in prossimità della canonica, un accesso ad arco, murato. I nonni raccontavano di un “canavot” dove stagnava l’acqua proveniente dalla strada adiacente e nella quale le “anie” andavano a sguazzare. Ma era anche il “canavot” dove le masche si davano appuntamento per architettare malie e incanti. Oggi il “canavot” è stato riportato alla luce! Ogni pietra tolta ha fatto riaffiorare quei ricordi nel cuore dei Rocchettesi più anziani! In questo Natale che sta per celebrarsi in un momento in cui la realtà ha mostrato il suo aspetto più crudele, i ricordi accarezzano l’anima e consolano” spiegano dall’amministrazione comunale di Rocchetta Palafea, guidata dal sindaco Beppe Rattazzo e dal vicesindaco Barbara Gandolfo.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, come segno di vicinanza a tutti i compaesani e a coloro che si trovano a passare da Rocchetta, hanno desiderato installare un presepe nel “canavot”.

“Il presepe è il simbolo del cammino terreno dell’uomo dalle tenebre alla luce; è arte, storia, emozioni e cuore; è l’augurio per ciascuna famiglia che non venga mai meno la speranza!” è il messaggio dell’amministrazione comunale per concludere con l’invito e i ringraziamenti “Vi invitiamo ad andare ad ammirarlo e a lasciarvi incantare con il sentito augurio che questo Natale e il nuovo Anno portino via tutto il buio di questi momenti per lasciare spazio alla Pace, alla Luce e alla Serenità di cui abbiamo tutti tanto bisogno! Il presepe è stato realizzato da Siragusa Srl e Lanzi Srl e le foto sono state scattate da Debora Branda “Daibi Photography”.”