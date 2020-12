A Quaranti per Natale un “pensiero utile” dell’amministrazione comunale per tutte le famiglie

Un modo originale utile per fare gli auguri di Natale: l’amministrazione comunale di Quaranti ha deciso di donare a ogni famiglia un sacchetto contente mascherine e gel igienizzante.

“A Quaranti abbiamo pensato che per il Natale 2020 servissero “pensieri” utili. Nei prossimi giorni verranno distribuiti i sacchetti in foto a ogni Famiglia. È un modo per ribadire che saremo anche piccoli ma sempre UNITI. BUONE FESTE” spiega il Sindaco, Alessandro Gabutto a nome di tutta l’Ammistrazione e dei Collaboratori.