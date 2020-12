A Montechiaro d’Asti festeggiati i 100 anni di Margherita Rosato

Alla Casa di Riposo F. Arnaldi di Montechiaro d’Asti sono stati festeggiati, nel massimo rispetto delle normative anticovdi, i 100 anni di Margherita Rosato.

Ecco le considerazioni di Ernestino Rebaudengo: “Elisir di lunga vita alla casa di riposo di Montechiaro d’Asti? Si potrebbe dire anche così, che alla Casa di riposo F. Arnaldi, favorisce la longevità, complice anche l’aria incontaminata del territorio, questo è il quinto ospite che in pochi anni ha superato quota 100, grazie ad una struttura da poco messa a nuovo con una qualità di servizi offerti di prim’ordine, con uno staff giovane e preparato, impegnato tutta la giornata a dare conforto ed assistenza.

Un pomeriggio di festa e di orgoglio, rispettando le norme covid, per i 100 anni di Margherita Rosato, nella foto con la presidente della casa di riposo Caterina Perotti con il direttore Sergio Osello con la coordinatrice Petronela Horvat.

Gli auguri on line del presidente della provincia di Asti Paolo Lanfranco alla nuova “Patriarca dell’astigiano” e del sindaco di Montechiaro Paolo Luzi.”