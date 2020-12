A Castelnuovo Belbo un messaggio di rispetto della natura con l’albero di Natale fatto con materiali di recupero

Anche a Castelnuovo Belbo non poteva mancare l’Albero di Natale nella piazza davanti al palazzo comunale.

Ed è un albero particolare come spiega il Vice Sindaco Luigina Terzano con delega alle manifestazioni: “In questo momento particolare e difficile per tante persone, nella piazza del nostro paese è stato creato un bellissimo Albero di Natale, questo è stato possibile grazie all’aiuto e alla disponibilità di tanti volontari che ci tengo a ringraziare in modo particolare.

Un albero costruito utilizzando materiali di recupero e tanto lavoro manuale, che è anche un messaggio di rispetto della natura, di positività e di augurio per tutti, soprattutto per i bambini che hanno diritto che almeno in apparenza sia tutto “normale”.”