A Castelnuovo Belbo consegnata la costituzione italiana ai neodiciottenni

Sabato 19 dicembre a Castelnuovo Belbo è stata consegnata la Costituzione ai neodiciottenni nel salone municipale del Comune. Un momento che ha saputo coniugare la gioia per il traguardo della maggiore età e la speranza per un futuro migliore, con il ricordo di questo 2020 che è stato colpito fortemente dal Covid-19.

Alla cerimonia, oltre al Sindaco Aldo Allineri, il suo Vice Luigina Terzano e l’Assessore alle politiche giovanili Claudio Bevilacqua, sono intervenuti il Senatore Massimo Berutti e il consigliere Provinciale Angelica Corino.

Il primo cittadino rivolgendosi ai giovani diciottenni Bocca Enrico e Raqaq Sohay metteva in risalto che i 18 anni sono una tappa cruciale nella vita di ciascun ragazzo, segna il passaggio all’età adulta, l’autonomia giuridica, la possibilità di votare e di prendere la patente, le decisioni importanti per il futuro per chi frequenta le scuole superiori o, più semplicemente, il piacere di sentirsi “grandi”.

Il Senatore Berutti prendeva la parola e nel discorso sottolineava che non bisogna mai abbandonare il senso civico, il senso del dovere, il rispetto per le istituzioni, il rispetto per chi ha costruito con il proprio sacrificio, questa nazione, il rispetto per le persone di qualsiasi ceto sociale.

Il Consigliere Provinciale Angelica Corino, nel portare i saluti e gli auguri del Presidente della Provincia, dott. Paolo Lanfranco, ha affermato che momenti come questo sono importanti per tener vivo il senso di comunità che è motore dei nostri Comuni e per ricordare che proprio in questi giorni, 73 anni fa, l’Assemblea Costituente approvava il testo costituzionale che è l’attuale legge fondamentale dello Stato Italiano.

Un plauso al Sindaco Allineri e all’Amministrazione del Comune di Castelnuovo Belbo che ha lavorato sempre nello spirito di collaborazione tra istituzioni consentendo proprio ai cittadini neodiciottenni un incontro con i rappresentanti della Provincia di Asti e del Senato della Repubblica.