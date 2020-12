8 dicembre, perchè si celebra la Festa dell’Immacolata Concezione?

La Festa dell’Immacolata Concezione è un dogma cattolico promulgato dal beato Pio IX l’8 dicembre 1854. Testualmente significa: la nascita di Maria senza il peccato originale.

La Vergine Maria, pur essendo stata concepita dai suoi genitori, Sant’Anna e San Goacchino così come tutte le creature umane, non è mai stata toccata dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento.

La festa dell’Immacolata Concezione è particolarmente sentita nel Sud Italia, in quanto l’Immacolata era la santa protettrice del Regno delle Due Sicilie, il regno che vigeva nel sud del paese prima dell’Unità.